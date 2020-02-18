İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatamide çifte başarı

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okullar Arası Gençler Judo Şampiyonası’nda altın ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okullar Arası Gençler Judo Şampiyonası'nda altın ve bronz madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Afyonkarahisar'da düzenlediği Okullar Arası Gençler Judo Şampiyonası'na 50 ilden toplam 232 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Osmangazi Belediyespor'un akademi sporcuları göz doldurdu. Erkekler 55 kilogramda rakipleri karşısında ter döken Asker Aydemir birincilik, kadınlar 44 kilogramda ise Gizem Nur Aras üçüncülük kürsüsüne çıktı. Altın ve bronz madalya almanın mutluluğunu yaşayan başarılı judocular, Mart ayında Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Kupası'nda da iyi dereceler almayı hedeflediklerini söyledi.


Tatamide fırtına estiren genç sporcuları kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise spora ve sporcuya yaptıkları yatırımların meyvelerini aldıklarını belirterek, başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.