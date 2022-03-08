Tatamide ‘Osmangazi' fırtınası esti

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Çankırı'da düzenlenen Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları'ndan 3 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Liseler Arası Gençler Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 20 ilden toplam 480 sporcunun ter döktüğü turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocuları damga vurdu. Kendi okulları adına tatamide fırtına estiren ikiz kardeşlerden Melike Ağralı 63 kilogramda birincilik, Mihriban Ağralı ise 68 kilogramda ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra Melek Kambur ise 55 kilogramda gümüş madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da önümüzdeki günlerde Alanya'da gerçekleştirilecek finallerde Bursa'yı temsil edecek sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.