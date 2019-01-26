Tatil müzede güzel

Bursa'nın müzeleri bu yarı yıl tatilinde de sürprizlerle dolu.

Büyükşehir Belediyesi müzelerinde yarı yıl tatiline özel olarak hazırlanan renkli atölye çalışmaları ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Göç Tarihi Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi, Merinos Enerji Müzesi ile Karagöz Müzesi'nde 8-11 yaş grubu çocuklar için atölye programları hazırlandı.

Tekstil Sanayi Müzesi'nde salı günleri tablo dokuma ve iplikten kardan adam atölyesi gerçekleştirilirken, perşembe günleri Bursa'nın Göç Tarihi Müzesi'ndeki faaliyete katılan öğrenciler taş boyama yapıyor, ‘yaşadığımız yer atölyesi' ile dünya üzerindeki kıtaların ve ülkelerin yerlerini öğreniyorlar. Sömestr boyunca cuma günleri Enerji Müzesi'nde de ‘karalama robotu ve grup oyunları etkinlikleri düzenleniyor. Enerji Müzesi'nde öğrenciler ayrıca mermer tozundan kokulu taş yapıyor, kimyevi tepkimenin nasıl gerçekleştiğine şahit oluyorlar. Salı günleri Karagöz Müzesi'nde gerçekleştirilen ‘gölge oyunu tasviri atölyesi' de çocuklarının favorisi.

Çarşamba günleri de Vakıf Kültürü Müzesi'nde kilden sadaka taşı ve kartondan kuş yuvası atölyesi gerçekleştiriliyor. Bursa'nın vakıf kültürünün yanı sıra mânevî hazinelerinin korunduğu ve senaryolaştırıldığı Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki atölye çalışmalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık ile Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklar ile birlikte kilden sadaka taşı ve kartondan kuş yuvası yapan Başkanvekili Kocabıyık, atölye çalışmaları ve faaliyetlerle Bursa'nın değerlerini uygulamalı bir şekilde çocuklara anlatmayı ve müze kültürünü küçük yaşta aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Rehberler eşliğinde müzeyi gezen çocuklar, Bursa'da vakıf kültürünün geçmişte nasıl yaşatıldığını öğrenmenin yanı sıra yardımlaşma ve paylaşmanın önemini tecrübe ettiler.

Çocukların ufkunu açan ve deneyerek öğrenmelerini sağlayan müzelerdeki atölye çalışmaları yarı yıl tatilinin ikinci haftasında da sürecek. Kontenjanla sınırlı faaliyetler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Müzelerdeki atölye çalışmalarına çocuklarının katılmasını isteyen veliler, faaliyetlere ilişkin www.bursamuze.com web adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.