Tatili Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar, teleferikte metrelerce kuyruk oluşturdu

Yarıyıl tatilini kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da geçirmek isteyen tatilciler, Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 10 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilini Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son üç gündür yaşanan şiddetli kar yağışının ardından dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Uludağ'da kar kalınlığı 46 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.