Tatlıcılara bayram denetimi

Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak adına Ramazan bayramı öncesi denetimlerini arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerlerini titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde işyerlerinin hijyen durumu, ürünlerin tazeliği ve gramajı, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, etiket ile ruhsat kontrolleri yapıldı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak da iletildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere de gerekli uyarılar yapılıp eksikliklerini gidermeleri istendi.