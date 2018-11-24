Tatlıoğlu yıllar sonra öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla buluştu

Bursa'nın Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Orhaneli Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemdeki öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya geldi.

Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Öğretmenler Günü'nde duygulu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tatlıoğlu, kendisinin de okuduğu gördüğü Orhaneli Lisesi'nde 1972 ve 1975 yılları arasında görev yapan öğretmenlerinden Üzeyir Veli, Mudet Çetinkaya, İsmail Remzi Özcan, Kamil Altınok ve okul arkadaşlarıyla ilk olarak okul bahçesinde bir araya gelerek, İstiklal Marşı'nı okudular. Ardından öğretmenlerinin temsilî olarak ders zilini çalmasıyla yıllarca öğrenim gördükleri sınıfa geçen eski öğrenciler, burada öğretmenleriyle birlikte hatıralarını paylaştı.

Okul yılları hatıraların anlatıldığı ve duygulu anların yaşandığı buluşmada Başkan İrfan Tatlıoğlu, “Öğretmenlerimizin üzerimizde emekleri çok büyük. Yıllar sonra yeniden buluştuğumuz için çok mutluyum. Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak için gayret sarf eden, fedakârlık, sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren bütün öğretmenlerimizin bu gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Tatlıoğlu ayrıca, kendilerini geleceğe hazırlayan öğretmenlerine teşekkür plaketi vererek, bu organizasyonu her yıl düzenleyeceklerini söyledi.