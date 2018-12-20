Tatlıses'in medyumunun katillerine ikinci kez müebbet

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak bilinen İsmet Halit Kayaokay'ı boğarak öldürdükleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Serap Kayaokay ile sevgilisi Nuh Yılmaz'a Yargıtay'ın bozma kararının ardından ikinci kez müebbet hapis cezası verildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde 29 Eylül 2013 tarihinde meydana geldi. Medyumluk yapan İsmet Halit Kayaokay, iddiaya göre eşi Serap Kayaokay ve Adana'da yaşayan sevgilisi Nuh Yılmaz tarafından evinde kabloyla boğularak öldürüldü. Şüpheliler, 25 bin TL'sini aldıkları İsmet Halit Kayaokay'ın cesedini Demirtaş Barajı yakınlarında gömdü. Cinayet, eşinden günlerdir haber alamadığını söyleyen ve çelişkili ifadeler veren Serap Kayaokay'ın telefonlarının savcılık kararıyla dinlenmesi sonucu ortaya çıktı.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu sanıkların 'kasten adam öldürmek'ten ömür boyu, 'nitelikli yağma'dan da 15'er yıl hapis cezası istendi. Yargılama sonunda mahkeme Serap Kayaokay ve Nuh Yılmaz'ı müebbet ve 13'er yıl hapis cezalarına çarptırdı. Mahalli mahkemenin verdiği kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, duruşmalara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının katılmadığı gerekçesiyle usulden bozdu.

Bozma kararı üzerine 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Bakanlık ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmaya, SEBGİS sistemiyle cezaevinden bağlanan Serap Kayaokay, suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada hazır bulunan Nuh Yılmaz ise susma hakkını kullandı. Mahkeme heyeti sanıklara ikinci kez 'cinayet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yağma' suçundan da 13'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.