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TATLITOP ateşi yanıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 27.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 27.'si düzenlenecek olan TATLITOP Basketbol Şöleni hafta sonu başlıyor.


Türkiye'nin en önemli açık hava basketbol organizasyonlarının başında gelen, mücadele ve dostluk temelinde her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP için geri sayım başladı. Basketbol tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği tek pota mücadeleleri, bu yıl Gümüş Su ana sponsorluğunda 22 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtların devam ettiği geleneksel organizasyon için müracaat formaları, Belediye Hizmet Masalarından temin edilebilecek.


Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor sahasında oynanacak mücadeleler; Junior-A (2008-2009), Junior-B (2010-2011), Minikler (2007-2008), Küçükler (2005-2006), Yıldızlar (2003-2004), Gençler (2001-2002), Starlar (1985-2000) ve Masterler (1984 ve öncesi doğumlular) olmak üzere kız ve erkek toplam 8 kategoride yapılacak.

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