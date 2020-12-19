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Tavukları çuvala doldurup çaldılar

Bursa’da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir kümesten tavuk çalan hırsızlar, tavukları çuvala doldurup kaçamaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.


Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde hırsızları görenler duruma şaşırttı. İş yerinin önünde bulunan bir kümese girdiği görülen hırsızlar, tavukları çuval ile çalıp olay yerinden kaçarken, kümesteki at ise olay yerinden korkarak uzaklaştı. Olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hırsızın çaldığı tavukları çuvala koyarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

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