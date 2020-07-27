Tayfur Bingöl, Bursaspor'a veda etti

Kerem Can Akyüz ve Teknik Direktör İrfan Buz'un ardından, Tayfur Bingöl de yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Bursaspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yeşil-beyazlı camiaya bir veda mesajı yayımladı. Tecrübeli sağ bek, "Değerli Bursaspor tarafları, sizinle geçirmiş olduğum süre ve yaşadığımız atmosfer çok güzeldi. Verdiğiniz destek ve enerji için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.