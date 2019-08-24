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Tayk-Eker Olympos Regatta yelken yarışı 29 teknenin katılımıyla başladı

Eker ana sponsorluğunda TAYK-Eker Olympos Regatta 2019, 29 teknenin katılımıyla İstanbul’dan başladı.

Eker ana sponsorluğunda TAYK-Eker Olympos Regatta 2019, 29 teknenin katılımıyla İstanbul'dan başladı.


İstanbul ve Bursa yelkencilerini nitelikli bir organizasyonda buluşturma amacıyla gerçekleştirilen ve Uludağ'dan ilham alan yarış, 24 Ağustos Cumartesi günü Tirilye'de gerçekleştirilecek etapların ardından 25 Ağustos Pazar günü yine İstanbul'da sona erecek.



Tirilye'deki koy yarışları, yelkencilere ve Bursalılara keyifli saatler yaşatacak


TAYK-Eker Olympos Regatta'nın en çok merak edilen etabı ise Tirilye Koy İçi Yarışları olacak. Parkur yarışı şeklinde düzenlenecek olan organizasyonda Bursalılar, gece-gündüz zorlu şartlarla mücadele eden yelkencilerin yeteneklerini sergilemesini yakından görebilecek. Koy İçi Yarışları, Tirilye Marina'dan takip edilebilecek.



Çok önemli takımlar TAYK-Eker Olympos Regatta'da yarışacak


Organizasyonun ana sponsoru Eker'in de “Eker 40” takımı ile yer alacağı organizasyonda 29 takım 6 farklı kategoride yer alacak. Takımlar arasında ana sponsor Eker ile birlikte pek çok saygın kulüp ve markaların tekneleri de yer alacak. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın ödül töreni ise 26 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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