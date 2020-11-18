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Tayyare'de Ahıska rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, yeni projesi olan "Orkestra Sahnesini Paylaşıyor" ile Ahıska Grup Hazar’ı Tayyare Kültür Merkezi’nde ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, yeni projesi olan "Orkestra Sahnesini Paylaşıyor" ile Ahıska Grup Hazar'ı Tayyare Kültür Merkezi'nde ağırladı.


Orkestra Şube Müdürlüğü'nün yeni projesi kapsamında ilk konseri Grup Hazar verdi. Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne alan grup, Kafkaslardan bir demet türkü sloganıyla seyircilerle buluştu. Saz sanatçıları Ruslan Zeyneloğlu, İslam Binali, Şamil Akif, Ebubekir Zeyneloğlu ve Osman Ali Mirza'ya solistleri Mevlid Nurioğlu ve Kemran Memlik eşlik etti. Canpolat Abbasoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen konserde yol havası, gelin alma türkücü, oyun havaları, esprili ve hinkal türküleri Grup Hazar'ın başarılı performanslarıyla seslendirildi. Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Orkestra Şube Müdür Muhterem Çevik, grup üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti.

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