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Tedavileri tamamlanan şahinler hürriyete uçtu

Bursa’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.

Bursa'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından tabii yaşama alanlarına salındı.


Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar tarafından son 3 ayda yaralı halde bulunan 4 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan şahinler, kısa sürede sağlığına kavuştu. Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından tedavi edilen şahinler, halkalanarak yeniden tabii yaşama alanlarına bırakıldı.

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