Bursa'nın Karacabey ilçesinde tedavisi tamamlanan tilki ormana salındı.

Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne travma şüphesi ile getirilen 1 yaşındaki tilki, gözlem altına alındı. Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından muayene ve tedavisi yapılan tilki kısa sürede sağlığına kavuştu.

Bütün tetkikleri yapılan tilki, Karacabey Bayramdere Göleti yakınlarında ormana salındı. Bulunduğu kafesin açılmasından sonra, harekete geçen tilki, hızla koşarak ağaçlıkların arasında kayboldu.