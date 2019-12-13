‘Teftişör' Bursalı sanatseverlerle buluştu

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun Artı Festival kapsamında Bursalılarla buluşturduğu ‘Teftişör' isimli oyun büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu distopik bir komedya olan Teftişör izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun bu yıl 'Artı Festival' adıyla bütün sezona yaydığı Tiyatro Festivali, Bursalı sanatseverlere tiyatro keyfi yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında ‘Teftişör' isimli oyun Bursalılar'ın karşısına çıktı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyuna tiyatro tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Tiyatroadam'ın etkileyici performansıyla, Gogol'ün “Müfettiş” adlı eserinden uyarlanan Teftişör, izleyenlere eğlence dolu saatler yaşattı.

Oğuz Utku Güneş'in yönettiği, Irmak Bahçeci, Ayşe Ayter ve Oğuz Utku Güneş'in uyarladığı oyun, hareketli sahnesiyle dikkat çekiyor. Distopik bir komedya olan Teftişör, ulusların, dillerin ve kavramların birbirine karıştığı, bulaşık bir yer kürede geçiyor. Bu geri kalmış distopya ülkesinin ‘Bâşı' ve ‘Mâkamları', kimliği gizli bir Teftişör'ün kente geldiği istihbaratıyla sarsılırlar ve bir otelde konakladığını öğrendikleri bu adamı aslında her şeyin yolunda gittiğine ikna etmek için harekete geçerler.

İzleyenleri güldürürken, düşündüren oyunda rol alan Barış Yıldız, Berk Yaygın, Çağdaş Tekin, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Ediz Akşehir ve Gökhan Azlağ oyunculuklarıyla ve enerjileriyle izleyenleri mest etti.

Aynı oyuncunun farklı rollerle sahneyi doldurduğu ve iki rolü aynı anda oynayabilme becerisini gösterdiği oyun, oyunculuk başarısıyla büyük takdir toplarken, günümüz gerçekleriyle örtüşen esprileriyle de seyirciye keyifli saatler yaşattı.