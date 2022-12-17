Tehlike çanları çalıyordu...DSİ İznik Gölü'nden su alınmasını kısıtladı

İznik Gölü'nde yaşanan çekilme sonrasında sürekli gündeme gelen İznik Gölü'nden Gemlik Gübre fabrikasına çekilen suya Devlet Su İşleri Kısıtlama getirdi.

Göl Su Seviyesinin kritik eşiğin de altına düştüğünü tespit eden DSİ, Gemlik Gübre fabrikasına gönderdiği İVEDİ imzalı yazıda Gemlik Gübre'nin fabrikadaki amonyum tanklarının soğutma işlemi için gerekli olan suyun farklı yollardan temin edilmesi için bir an önce önlem alınması talimatı verildi. Öte yandan Orhangazi'de Gölyaka sahilinde bulunan pompa istasyonunda geçen yaz döneminde Gemlik Gübre'nin yaptığı çalışmada bölgeye yeni pompa yerleştirildiği ve bu pompaların da 30 Kasım tarihine kadar sökülmesi gerektiği de resmi yazı ile Gemlik Gübre'ye bildirdi.

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Bursa 1.Bölge Müdürlüğü'nün Gemlik Gübre Fabrikasına resmi bir yazı göndererek Göl Seviyesindeki durumu gözler önüne koyduğu ve bu nedenle de farklı önlemler alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi. DSİ 1.Bölge Müdürlüğü'nden Gemlik Gübre'ye gönderilen yazıda geçtiğimiz yıllarda yapılan yeni protokole atıfta bulunarak Göldeki su seviyesinin kritik seviyelere ulaşması durumunda DSİ'nin Gemlik Gübre'ye giden suyu tek taraflı olarak kesme yetkisi olduğu hatırlatılarak şu anda göldeki su seviyesinin kritik bir seviyede olmasından dolayı önümüzdeki günlerde DSİ'nin gölden fabrikaya gidecek olan suyu kesme yetkisi olduğu vurgulandı. Buna istinaden de fabrikanın işletmedeki amonyak tanklarının soğutma işleminde kullanacağı suyu farklı yerlerden temin etmesi ve bu konuda da önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Göl seviyesi kritik eşiğin altına düştü

DSİ'den fabrikaya gönderilen yazıda Göl Su seviyesinin maksimum 85,50 metre olması gerektiği, en düşük seviyenin ise 83,30 olması gerektiği belirtilerek, DSİ teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda göldeki su seviyesinin şu an itibarı ile 82,96 metre seviyesinde olduğu tespit edildiğinden gölden kullanılan suyun derhal durdurulması gerektiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca DSİ'nin resmi yazısında göldeki su seviyesinin bu noktalarda olması halinde gelecek yıl tarımsal sulamanın dahi riske girebileceğine de vurgu yapıldı.

Yeni pompalar usulsüz yerleştirilmiş

DSİ'nin Gemlik Gübre'ye gönderdiği yazıda ayrıca Fabrikanın Orhangazi'de Göl sahilinde yer alan Pompa istasyonunda geçtiğimiz yaz döneminde yaptığı çalışmaların da usulsüz olduğu ortaya çıktı. Buna göre DSİ'nin fabrikaya yazdığı yazıda burada yapılan çalışma ile pompa istasyonuna yapılan yaklaşım kanalı ile yeni pompalar aracılığı ile su çekimi yapıldığı bu nedenle açılan bu yeni pompaların da 30 Kasım tarihine kadar kaldırılması aksi halde kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılacağı da vurgulandı.