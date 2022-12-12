İhlas Haber Ajansı

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Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, Tuzpazarı Mahallesi’nde vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan 3 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Tuzpazarı Mahallesi'nde vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan 3 metruk binayı yıktı.


Osmangazi belediyesi, yürüttüğü kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmaları ile modern Osmangazi'yi inşa ederken, kent estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde Tuzpazarı Mahallesi'nde bulunan 3 metruk bina yıkıldı. Alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu haline gelen metruk binaların yıkılması için harekete geçen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile binaları yıktı. Güvenlik tedbirleri altında yıkılan yapılar mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

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