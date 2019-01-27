Tehlikeli hareketler

Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda bir bisikletlinin canını hiçe sayıp ticari aracın arkasına tutunarak seyretmesi, 'bu kadarına da pes' dedirtti.

İznik Yenişehir yolu üzerinde bisiklet üzerinde önündeki hafif ticari aracın arka kısmına tutunarak giden bir kişi hemen arkasından gelen bir başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine bisikletli şahsa tepki yağdı. Polis canını hiçe sayan bisikletli şahıs ve araç sürücüsünü bulmak için harekete geçti.