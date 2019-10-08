‘Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı

co” organizasyonuyla düzenlenen “Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu” grup maçlarıyla başladı.

Nilüfer Belediyesi Barış Gençlik Merkezi, “Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu”na ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda “sporg.co” organizasyonuyla düzenlenen etkinlik ilk gün grup maçlarıyla start aldı. 18 takımın 3 ayrı grupta mücadele edeceği ‘Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu'nun açılışı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Atakan Çorbacı'nın hava atışıyla başladı. Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapmak için hava atışı pembe top ile yapıldı. Atakan Çorbacı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

Açılış maçında Jowat Atasoy rakibi Self-Servis'i 69-31 yendi. 15 dakikalık 2 devreden oluşan maçlar sonunda ilk gün alınan sonuçlar şöyle:

Jowat Atasoy:69 Self-Servis:31

Nilüfer Belediyesi:54 B Takımı: 57

Çağlayan Tarım:59 - Angst+Pfister: 12

Nilüfer Belediyesi Veteran:69 - FS İlke Mühendislik: 38

Yaklaşık 2 ay sürecek olan organizasyonda maçlar Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak. 18 takımın 3 ayrı grupta mücadele edeceği turnuvada ilk ikiye giren takımlar direkt çeyrek finale yükselirken, en iyi 2 üçüncüde çeyrek finalist olacak.