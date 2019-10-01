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“Tek Pota”da gruplar belli oldu

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda “sporg.

co” organizasyonuyla 7 Ekim tarihinde başlayacak olan “Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu” grup kuraları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in iştirakiyle gerçekleştirildi.


Bursa Tek Pota Ligi 2019 Güz Sezonu'nda gruplar belli oldu. Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda ve sporg.co organizasyonuyla gerçekleşen Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu gruplarının belirlendiği kura çekimine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı, hakemler ve organizasyonda yer alacak olan takımların temsilcilerinin de yer aldığı törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. Başkan Turgay Erdem, “Spor şehri Nilüfer'de kurum olarak bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Her zaman sizlerle birlikteyiz ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Nilüfer Belediyesi'nin spor tesislerinden sadece Nilüferliler değil, tüm Bursalılar yararlanıyor. Ayrıca bu tesislerimiz squastan tırmanmaya, cimnastikten yüzmeye kadar bir ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyor” dedi.


Bursa Tek Pota Basketbol Ligi organizatörleri Murat Beyazıtlı ile Hüseyin Kulaksız da, basketbol severleri maçları izlemeye davet ederek, organizasyon sonunda Nilüfer Belediyesi ile birlikte hatıra ormanı yapacaklarını açıkladı. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi.

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