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Tek teker ölümüne yolculuk

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü ana yolda aracını tek teker sürüp ölüme meydan okudu.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü ana yolda aracını tek teker sürüp ölüme meydan okudu. O anlar başka bir araçtakiler tarafından kaydedildi.


Olay, Mudanya Yolu'nda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen sürücü motosikletini tek teker üzerinde kullandı. Plakasının okunmaması için katlandığı görülen motosikletle tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark edince hızla uzaklaştı.


Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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