Tekfenli basketçiler rakip tanımıyor

Okulun basketbol takımı, Bursa Okullararası Basketbol Küçük Erkekler kategorisinde çıktığı 2 maçı da galibiyetle kapattı.

Bursa Okullar Arası Basketbol Küçük Erkekler kategorisinde mücadele eden Teknoloji Fen Basketbol Takımı ilk maçında Sınav Kolejini 53-45 yenerek 2. maç için moral depoladı. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. maçta ise Özel Şahinkaya Koleji ile karşı karşıya gelen Teknoloji Fen Okulları Basketbol Takımı rakibini 35-26 yenerek grup 1.'si oldu. 2 maçta 2 galibiyet kazanan öğrencilerin okul kapısında Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, Okul Müdürü Müge Düşmez ve arkadaşları tarafından karşılanması renkli görüntülere sahne oldu.

Takım olarak büyük gayret sarf ettiklerini ve çok çalıştıklarını söyleyen Özel Teknoloji Fen Okulları Basketbol Antrenörü Mesut Kokel, öğrencilerini tebrik ederek, turnuvadaki diğer maçlar için çalışmalara tüm hızı ile devam ettiklerini belirtti. Teknoloji ve fen alanları dışında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerinin başarılı olduklarını vurgulayan Okul Müdürü Müge Düşmez, okul takımını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.