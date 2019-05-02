Tekfenli öğrenciler Hyundai Assan fabrikasında

Özel Teknoloji Fen Okulları Robotik ve Ardunio Kulübü öğrencileri, İzmit'te bulunan Hyundai Assan fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Öğrenciler Hyundai Assan Fabrikasına gerçekleştirdikleri teknik geziyle otomobil üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerinin üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde etti. Hyundai Fabrikası Halkla İlişkiler Uzmanı Damla Baba ve Yılmaz Dağlı ile birlikte diğer ekip çalışanları tarafından gerçekleştirilen fabrika bilgilendirme sunumu ile fabrikada uygulanan güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme sağlandı. Türk ve Kore halkının geçmişten bugünümüze gelen dostluğu ile ilgili kısa bir filmden sonra fabrika gezisi tamamlandı.

Toplam 1 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu, Hyundai Motor Company'nin deniz aşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olan Hyundai Assan İzmit fabrikasının, 2019 itibariyle yıllık maksimum 230 bin araç üretim kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Son teknoloji robotlar ve fabrikadaki düzen öğrencilerin de büyük ilgisini çekti.

Gezi sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Hyundai Assan Fabrikasının güler yüzlü çalışanları, günün anısına hatıra olarak öğrenciler hediyeler takdim etti.