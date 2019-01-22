Tekmeci öğretmene 4 yıl 6 ay hapis cezası

Bursa'nın İznik ilçesinde dördüncü sınıf öğrencisine tekme atıp, akciğerinde yırtılmaya sebep olduğu iddia edilen öğretmen 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl nisan ayında meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi Berkan G.'ye tekme attığı iddiasıyla yargılanıp cezaevinde bir ay tutuklu kalan öğretmen hakkında İznik Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Sanık Hasan Can Ş.'ye 'ağır yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezası paraya çevrilmedi ve ertelenmedi.

Olay geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana geldi. İznik'in Çiçekli Köyü İlköğretim okulunda 4. sınıf öğrencisi Berkan Girgin'e tekme atarak akciğerin de yırtılma ya sebep olduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Hasan Can Ş., gözaltına alınmıştı. Mahkeme, öğretmene “netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama” suçundan tutukladı. Cezaevinde 1 ay kalan öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.