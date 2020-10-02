Tekne hırsızlığı şebekesi çökertildi

Bursa'da ağustos ve eylül aylarında 7 adet tekne motoru çalan şebeke JASAT ekipleri tarafından çökertildi.

Ağustos ve eylül aylarında Mudanya, İznik ve Orhangazi ilçelerinde 5 ayrı faili meçhul olayda 7 tekne motoru çalındı. Vatandaşların ihbarı üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Kurulan özel bir ekiple hırsızlıkların meydana geldiği çevrede ve şehirler arasında bulunan PTS, MOBESE ve yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şahısların kullandığı aracın Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu ve aracın kiralık olarak kullanıldığı belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda hırsızlık olaylarında kullanılan aracı Burhaniye ilçesinde H.T. isimli şahsın kiraladığı ve E.C. ve E.K. isimli şahıslar ile birlikte Mudanya, İznik ve Orhangazi ilçelerine gelerek tekne motorlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar Burhaniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, yapılan ilk sorgulamalarını müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi.