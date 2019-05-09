'Tekne orucu' tutan çocuklara erken iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren 'tekne orucu' tutan Bursalı çocuklar için iftar programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı programda oruçlarını hep birlikte açan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu, Bursa'da çocuklar tarafından her ramazan heyecanla karşılanıyor. Oruç tutma yaşına gelmeyen çocukların yarım gün tuttuğu tekne orucuna bu sene de Bursalı minikler büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından çocuklara ramazan ayını anlatmak ve oruca alıştırmak hedefiyle Merinos GölPark Tesisleri'nde hazırlanan 'Tekne Orucu İftar Programı'nda minikler doyasıya eğlendi. Karagöz ve Hacivat gölge oyununu büyük keyifle izleyen minikler, öğle ezan vaktinin girmesiyle hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da tekne orucu tutan çocukları iftar programında yalnız bırakmadı. Miniklere ve onlara yardımcı olan ailelerine teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, küçük yaşlarda alınan eğitimin ve verilen terbiyenin önemine dikkat çekti. Geleceğin cumhurbaşkanı, bakanı, öğretmeni, iş adamı olacak çocuklar sayesinde geleceğin çok daha aydınlık olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kıymetli anne babalar, şuna asla unutmayın. Çocuklarımız en iyi doktor, en iyi mühendis, en iyi öğretmen olabilir. Ancak onları milli manevi değerleri veremezsek bu yapılanların hiçbir anlamı kalmaz. Ayrıca bir çocuk için en iyi vali, emniyet müdürü, öğretmen veya belediye başkanı kendi anne ve babası. Anne babalar olarak çocuklarımızın rol modeliyiz. Bu nedenlere çocuklarımıza çok iyi örnek olmalıyız. Bence sigara kullanan bir babanın, çocuğuna sigara içme demeye hakkı yok. Ben çocuklarını oruca özendiren tüm annelerimizi tebrik ediyorum. Yarım günlük oruçlarını tutup, iftar etkinliğimize katılan tüm çocuklarımızı da kutluyorum” dedi.