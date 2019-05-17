Teknelerin sahipleri ilanla aranıyor

Sahil Güvenlik Mudanya Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Mudanya'nın Eşkel Ayazma Sahili'nde geçen ay devriye sırasında buldukları iki adet teknenin sahibini ilanla arıyor.

Uzun zamandır sahipsiz tekneleri bularak sahiplerine ulaşmaya çalışan Sahil Güvenlik ekipleri, en son yaklaşık 5 metrelik boya sahip biri ahşap motorlu, diğeri de fiber motorsuz özellikleri bulunan tekneler için yerel gazeteye ilan verdi. İlanda, özellikleri belirtilen tekne sahiplerinin en kısa süre içerisinde Güzelyalı'daki Sahil Güvenlik Mudanya Kolluk Destek Tim Komutanlığı'na müracaat etmeleri istendi.