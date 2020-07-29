Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan bebe giyimine büyük destek

Projenin teknik koordinatörlüğü BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından yürütülecek.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan “30 ay sürecek proje boyunca Bursa'da Vişne Caddesinde bulunan bebe ve çocuk giyim firmalarında çeşitli uygulama ve eğitimler yapılacak. Proje ekibinde Öğr. Gör. Sevil Çırakoğlu ve Öğr. Gör. MineBalcı da yer alıyor. Proje ile bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerin, çocuk giyim sektörü çalışanlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerimize yenilikçi ve rekabetçi bir yapı kazandırarak, meslekî eğitim, öğretim ve stratejik ortaklıklarla ihracat becerilerine katkı sağlanacak” dedi.