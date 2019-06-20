Teknik Bilimler öğrencileri diplomalarını aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu bitirmeye hak kazanan 750 öğrenci törenle belgelerini aldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, mezuniyet törenlerinin aileler ve öğrenciler için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Doğangün, “İçinde bulunduğunuz okulun ne derece kaliteli eğitim verdiğini, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldığınız zaman anlayacaksınız. Teknik eğitim anlamında Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan okulumuzdan diploma almaya hak kazandınız. İyi bir eğitim aldınız. Gönümüzde artık diplomalar değil, ferdî başarılar ön plana çıkmaya başladı. Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim konusu ön plana çıkmış durumda. Sizlerin de buradan mezun olduktan sonra üretime önemli katkılar sunacağınıza gönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

“Gelecek 10 yılın en çok aranan personelleri olacaksınız”

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan ise konuşmasında, 31. dönem mezunlarını verdiklerini açıkladı. Bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Karahan; “Okulumuz Türkiye'nin en iyi meslek yüksekokulları arasında yer alıyor. İş hayatına atıldığınız zaman, verdiğimiz diplomanın kalitesini çok daha iyi anlayacaksınız. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte veri analizi güçlü olan, analitik düşünen ve çalışma ortamına katkıda bulunan kişiler aranan personel olacak. Sizler de bu yeni sürecin en değerli elemanlarından olacaksınız. Gelecek kariyer planlamanızda bu konuyu mutlaka ama mutlaka ön planda tutun ve gelişimlerinizi devam ettirin” dedi.

Törende okulun kurucu müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Abdürrahim Korukçu da konuştu. 33 yıl önce 6 program ile açtıkları Teknik Bilimler MYO'nun bugün 3 katı bir artış gösterdiğine işaret eden Korukçu, gelinen noktadan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.