Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Bursasporlu futbolcunun boğazını sıktı

24Erzincanspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, bugün Bursaspor'la oynanan maçta futbolcu Hasan Ayaroğlu'nun boğazını sıktı. Hakem Yakup Özhan, bu durum karşısında kartına başvurmazken, Bursaspor Kulübü konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Adalet?” ifadesini kullandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Bursaspor ile 24Erzincanspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısında çok ilginç bir olay yaşandı. 24Erzincanspor'un yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, önce sözlü tartışmaya girdiği Bursasporlu futbolcu Hasan Ayaroğlu'nun boğazını sıktı. Futbol sahalarında ender görülen bu olay karşısında hakem Yakup Özhan'ın Ahmet Yıldırım'a kart dahi göstermemesi büyük tepkilere yol açtı. Bursaspor Kulübü ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar, Ahmet Yıldırım'ın Hasan Ayaroğlu'nun boğazını sıktığı fotoğrafı paylaşarak, altına da, “Adalet?” İfadesine yer verdi. Konuyla ilgili sadece Bursaspor taraftarlarından değil birçok futbolseverden de tepki mesajları yağdı.