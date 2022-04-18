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TEKNOFEST takımlarına yeni destek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST ön elemelerini geçmeyi başaran takımlara her kesimden destek gelmeye devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) TEKNOFEST ön elemelerini geçmeyi başaran takımlara her kesimden destek gelmeye devam ediyor.


BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un gençlere sponsorluk desteği verilmesi yönündeki çağrılar karşılığını buluyor. Danimarka Svendborg Bilal-i Habeşi Cami Cemaati ve Türk Kültür Derneği ön elemeyi geçmeyi başaran takımlara 100 bin TL'nin üstünde destekte bulundu. Bu yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'ye katılacak liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu YTG Teknoloji Takımı da desteklenen takımlar arasına dahil oldu.


YTG Teknoloji Takımı öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi. Öğrencilere eşlik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun ve Nilüfer Müftüsü Şakir Pinal da ilk aşamada 65 bin TL'lik çeki öğrencilere teslim etti.

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