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Teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için cansız manken oldular

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğrenciler teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek "cansız manken" oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek "cansız manken" oldu.


Yunus Emre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesince teknoloji bağımlılığına karşı proje hazırlandı. Çocuk gelişimi öğretmeni Aysun Koç ve bu bölümden okuyan 25 öğrencinin yer aldığı projede öğrenciler cansız manken oldu. Öğrencilerin performansı dikkat çekti.


Konuyla ilgili açılama yapan Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, "Çağın en büyük hastalığı teknoloji bağımlığı. Artık herkesin bağımlığı hale geldiği teknolojiye biraz vurgu yapmak istedik. Anı yaşayalım, ama ânı cep telefonu ekranında değil de var olduğu gibi gerçek hayatta görelim. Bilhassa çocukların ve gençlerin ciddi anlamda bu bağımlığa yakalandığını düşünüyoruz ki biz yetişkinler de bu işin içindeyiz. Böyle bir sergi yaptık. Normal şartlarda okulumuz her ay bir bağımlılıkla ilgili faaliyet yapıyor. Bu ayki konumuz teknoloji bağımlılığıydı, biz de canlı mankenlerle bu olaya vurgu yapmak istedik" dedi.


Çocuk gelişimi öğretmeni Aysun Koç ise, "Çağımızın en ciddi problemlerinden birisi bağımlılık, bağımlıklar arasında en masumu teknoloji gözükse de, aslında 7'den 77'ye hepimizi tesiri altına almış durumda. Okulumuzda biz her ay bağımlılıkla mücadele kapsamında bir çalışma yapıyoruz. Bu ayda konumuz teknoloji bağımlılığıydı. Teknolojinin bizi nasıl etkisi altına aldığını evlerimizde, okulda, otobüslerde bunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.


Projede yer alan ve cansız manken olan öğrencilerden Sıla Sağlam'da böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

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