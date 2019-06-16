Teknoloji Fen öğrencilerinin karne heyecanı

Bursa'nın başarılı eğitim kurumlarından olan Özel Teknoloji Fen Okulları'nda karne heyecanı yaşandı. Dönem başından itibaren yaptıkları çalışmaların meyvelerini alan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Karne töreninde konuşan Okul Müdürü Müge Düşmez, “Öğrencilerimiz bir dönem boyunca çok çalışarak yoruldu ve tatili hak etti. Başarılı olmak sadece belli bir akademik başarıya ulaşmak anlamını taşımıyor. Sporda, sanatta ve kültürel alanda sosyal sorumluluk alanlarında gösterilen her türlü çalışmalar başarılı olmanın bir biçimidir. Öğrencilerimiz tatilde de kitap okuyarak sanat ve spor aktivitelerinde bulunarak geçirmelidir” dedi.

Son ders zilinin çalmasının ardından ilk karnelerine kavuşan öğrenciler, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmanın hüznünü ile birlikte tatile çıkacak olmanın da mutluluğunu yaşadı.