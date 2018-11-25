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Teknoloji Fen öğretmenleri geleneği sürdürdü

Özel Teknoloji Fen Okulları ve Kültür Temel Liseleri geleneksel öğretmenler günü yemeğinde buluştu.


Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Abdulvahap Atış, Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç ile birlikte çok sayıda yönetici, öğretmenin katıldığı yemekte, 5, 10, 15 ve 20 yıldır hizmet veren çalışanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Sürpriz çekilişlerin yapıldığı gece kesilen pasta ve canlı müzik eşliğinde devam etti.


Özel Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Atış, Türkiye'nin en başarılı okulları arasında yer almalarını sağlayan öğretmenlere emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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