Teknoloji Fen Okulları'nda ÜNİTEK zamanı

Bursa'da 17 bin 500 metrekare alan üzerinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak faaliyet gösteren Teknoloji Fen Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Anadolu ve fen lisesi olarak da hizmet verecek.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Özlüce'de anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet vermeye başlayan Teknoloji Fen Okulları olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ile birlikte lise olarak da öğrencilerin hizmetinde olacak. 22 yıllık eğitim tecrübesini yeni nesillere aktaran okulun çatısı altında hizmet verecek Anadolu ve fen liseleri, ÜNİTEK programıyla öğrencileri üniversiteye Teknoloji Fen Okulları ile hazırlanmış olacak. ‘Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek' sloganıyla hizmet verdiklerini belirten Teknoloji Fen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahap Atış, “Başarı, yoğun çalışmak ve mesleğine aşık olmaktır. İnsanın çalışıp da başaramadığı bir durum söz konusu değildir. Bir meslekte başarılı olmak sadece çalışmaya bağlıdır. İnsanın çalıştığının dışında herhangi bir başarısı olamaz. Biz de sürekli kendi vizyonumuzu geliştirerek ve çalışarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Başarı göreceli bir kavramdır. Hangi konularda başarılısınız ve değilsiniz onu değerlendirdiğimizde ise, akademik, finansal ve veli memnuniyeti başarı olarak görülebilir. Bunları bir potada değerlendirebiliyorsanız başarılı olabilirsiniz. Veliyi, öğrenciyi ve çevrenizi memnun ettiğinizde başarı orada söz konusu oluyor. Sektörde başarılı olmak için ise, diğer rakiplerimizi gözlemliyoruz ve onların eksiklerini biz tamamlayarak yerine getiriyoruz. İlk yatırım planımız temel liselerinin kolej mantığında kaliteli bir liseye dönüştürmektir. Bunları kendi bünyemizde bu binamızda faaliyete almaktır. İleriki dönemler de ise bu bina bize yetmeyecektir. Farklı binalara ve konumlara ihtiyaç duyulacaktır. Bunun planını şimdiden yapmaya başladık. İlk etapta yapılmış olan bu büyük kompleksin içerisini doldurup, dolu dolu bir eğitim faaliyeti sürdürmektir. Şimdilik ilk yatırımımız lisedir. Daha sonra bu liseleri, ortaokulları ve anaokulu çeşitlendirerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için yola çıktık. Artık çocuklarımız yeni bir dünyanın içerisinde yer alıyor. Ellerinin altında tablet, telefon ve internet sürekli olarak var. Çok fazla kodlayan bir ortam içerisindeler. Bu kodlanan durumdan çocuklarımız çıkarıp, hayata yön veren ve teknolojiler geliştiren nesil amacıyla yola çıktık. Bunun enstrümanları şu anda internet ortamından geçiyor. Biz çocuklarımızı geliştirmek ve onları bu hayata hazırlamak amacıyla yola çıktık. Hem hayata dokunan ve gerekli bilgileri donatmak için laboratuvarlarımızdan, kodlama derslerimize kadar her şeyin üzerinde titizlikle duruyoruz. Bizim okulumuzdaki dersliklerden ziyade laboratuvarlarımıza önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Öz güveni sağlam ve etik değerleri güçlü bir gelecek için yola çıktıklarını belirten Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, “Teknoloji okullarının başlangıcında çeyrek asırlık birikimimizle birlikte eğitim sektöründeki gelişmeleri ve beklentileri hedef koyduk. Günümüzde artık geleneksel değil, çağdaş, teknoloji ile iç içe bir eğitim söz konusudur. Teknoloji Fen Okullarında öncelikle çocuğu keşfedilmesine imkan tanıyoruz. Onların istek ve becerileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bu belirlemelerin ardından müfredatın el verdiği ortamda, hazırladığımız programları uyguluyoruz. Tabi ki sınıf ortamında eğitmek yetmiyor. Genellikle proje ve öğrenci tabanlı eğitime öncelik veriyoruz. Öğrenci bir bireydir. Onun yaşına bakmadan düşüncelerine sahip çıktığımızda çok farklı projelere imza atmış oluyoruz. Teknoloji Fen Okulları olarak öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Biz buna bursluluk demiyoruz. İlköğretim ve liselerde farklı değerlendiriliyor. İlköğretim grubunda ölçme ve değerlendirmenin başladığı 4'üncü sınıftan itibaren öğrencilerimizin 1 yıllık performansına dayalı ödüllendirmeler yapıyoruz. Eğitimde ödüllendirmek bir itici güçtür. Diğer öğrencilerimizi de böylelikle çalışmaya teşvik ediyoruz” dedi.

Bursa'da dershanecilik sektöründe önde gelen kurumken, 2014-1015 eğitim öğretim döneminde dershanelerin temel liseye dönüşüm sürecini yaşadıklarını belirten Lise Müdürü Kadir Bircan ise, “Kültür Özel Eğitim A.Ş. eğitim faaliyetlerine Bursa'da 1995 yılında dershanecilik olarak başlamıştı. Bursa'da dershanecilik sektöründe önde gelen kurumken, malum 2014-1015 eğitim öğretim döneminde dershanenin temel liseye dönüşüm sürecini yaşadık. Temel liselerimizde de Kültür Temel Lisesi olarak şu an 4'üncü yılındayız. Bursa'da temel liseler içerisinde öğrenci ve velilerin en çok tercih ettiği okul olduk. Öğrencilerimiz hayal ettikleri üniversiteleri kazanmanın başarısını yakaladılar. Temel liselerden yönetmeliğe göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında mevcut bir kolej havasında Teknoloji Fen Okulları olarak devam edilecek. Bu lise faaliyetine geçerken, öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen talepleri göz önünde bulundurduk. Anadolu plus dediğimiz gruba ve fen lisesi öğrencilerimize “ÜNİTEK” programı altında eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizi bu programlar dahilinde hayal ettikleri üniversiteler göndermek istiyoruz. Bu öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirmek adına Bursa'da kurumlarımızda 3 seansta bursluluk sınavı düzenleyeceğiz. Bu sınavlarda yüzde 100'e varan burs imkanı vereceğiz. 5 Ocak tarihine kadar okullarımızın internet sayfasına girip online başvuruda bulunulabilir. Ayrıca Kültür Temel Liselerine giderek başvuruda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fen Okulları Anadolu ve Fen Lisesi'ni diğer okullardan ayıran farkın kaliteli eğitimi uygun ücretlerle veli ve öğrencilere sunmak olduğunu ifade eden Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, “Şehrimizdeki okulların bir çoğu öğrenci ücretleri açısından makul olsa da eğitim içeriği açısından veli ve öğrencileri tatmin etmiyor. Bir kısım okullar ise eğitim olanakları bakımından iyi fakat ücretler açısından velilere ağır geliyor. İşte biz bu gerçeği görerek, Teknoloji Fen Okulları Anadolu ve Fen Lisesi'nde veli ve öğrencilerimizin hayal ettiği nitelikli, kaliteli, içeriği dolu dolu eğitimi makul ücretlerle sunacağız. Kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle, her öğrenciyi tekil olarak değerlendirip, bireysel başarısını maksimum seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Her öğrencinin kendi kapasitesini yüzde 100'e yakın kullanabilmesi için hem bireysel çalışmalar, hem grup çalışmaları, hem de koçluk sistemi ve rehberlik boyutuyla motivasyonunu üst düzeye çıkaracağız. Öğrencilerimiz masa başı eğitimle, konuları daha kolay ve sorunsuz öğrenmenin mutluluğunu yaşarken, “face to face” saatlerinde öğretmenleriyle birebir çalışacaklar ve çözemedikleri soru kalmayacak. Yılların birikimiyle eğitime getireceğimiz farklı bakış açısı, yeni eğitim sistemimizle Teknoloji Fen Okulları Anadolu ve Fen Lisesi 2019-2020 eğitim yılında hizmetinizde. Bursalı gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek ve arzu ettikleri üniversiteleri kazandırmak için geliyoruz. dedi.

Özel Kurslar Müdürü İsmail Hacıoğlu ise, “Bunun için en önemli önceliğimiz öğrencilerin eksiklerini tespit edip onları tamamlamaktır. Bu eksikliklere cevap vermek adına, teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Sınavlarımızı haftalık ve günlük olarak öğrencilerimizin bilgilerini yenilemek için yapacağız. Bu sınavlarımızı da anlık olarak cep telefonlarıyla yapacağız. Sınav sonuçlarını anında cep telefonlarında görerek eksiklerini bulacaklar. Bu sayede bire bir eksikleri giderilerek yıl sonundaki üniversite sınavında iyi sonuçlar almamız sağlayacağız” diye konuştu.