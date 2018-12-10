Teknoloji fuarına BTM damgası

Ankara'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda stant açan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM), bilim ve teknoloji fuarlarının da gözdesi oldu. Bursa BTM, bilim dünyasındaki gelişmeleri ve teknolojideki son eğilimleri de yakından takip ediyor. Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin standı damgasını vurdu. Türkiye ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojilerin tanıtılmasının hedeflendiği fuar, “akıllı çözümler” temasıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda yerli ve yabancı şirketin proje, ürün ve tasarımlarını görücüye çıkardığı fuar, başta savunma sanayi olmak üzere sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, ulaşım ve sağlık sektörlerindeki akıllı çözüm teknolojilerini ziyaretçileri ile buluşturdu. En çok ilgi gören stantların başında yer alan Bursa BTM ise atölye çalışmaları ve renkli etkinlikleri ile fuarın gözdesi oldu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin tanıtımı ile gerçekleştirdiği etkinlik ve aktivitelerinin anlatıldığı stantta, bilimsel atölyeler, zekâ oyunları ve merkezde sergilenen deney düzeneklerinden örnekler yer aldı.