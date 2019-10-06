Teknoloji ve tasarım derslerinde yeni bir soluk

Teknoloji ve tasarım derslerinin daha etkin ve verimli bir biçimde uygulanması için düğmeye basıldı. “Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri için Kılavuz Kitabı”, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanmak üzere öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Kılavuzun ardından MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün talimatıyla öğretmenlere yönelik de eğitimler düzenlendi. Eğitimlere katılan öğretmenlere Steam Eğitimi-Mimari Tasarım, Mühendislik ve Tasarım, Ürün Geliştirme ve Engelsiz Hayat Teknolojileri, Mimari Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Enerji Dönüşümleri ve Mühendislik, Grafik Tasarımı ve Doğadan Tasarım başlıkları adı altında toplamda 10 çalışma türünde eğitim verildi. Bursa'da düzenlenen eğitimlerde toplam 525 teknoloji ve tasarım öğretmeni eğitim aldı.

Teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin ilgisini kazanarak görülmeyen özelliklerini açığa çıkarmayı hedefleyen uygulamada, ayrıca öğrencilerde yeni fikirlerin oluşması ve bakış açılarının geliştirilmesi de amaçlanıyor. Öğrencilerin bu yönde geliştirirken bilinmeyen yetenek ve özelliklerinin ortaya çıkarılması, derslerin hem teorik hem de pratik işleyerek daha eğlenceli, daha etkin ve daha verimli hale getirilmesi sağlanacak. Öğrencilere nasıl problem çözülür, nasıl karar verilir, nasıl iletişim kurulur gibi becerilerin kazandırıldığı teknoloji ve tasarım derslerinde, öğrencilerin daha ilkokul çağındayken görülmeyen özellik ve yeteneklerini açığa çıkararak nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda gelişim sağlanması hedefleniyor.