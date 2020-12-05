Tekrarlayan el egzamalarına dikkat

Ümit Bostancı, sık sık el egzaması sıkıntısı olan kişilerin bazı hususlara dikkat etmlerii gerektiğini söyledi.

Birçok ev hanımı veya ev işlerini kendi yapmak zorunda olan çalışan kadınlar hayatlarının belli bir döneminde el egzaması sorunu yaşayabiliyor. Ellerde kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, çatlama gibi belirtiler ortaya çıkıyor. El egzamasında çoğunlukla kişinin temas ettiği su, sabun, deterjan, dezenfektan, kolonya gibi maddeler veya kişinin mesleği gereği iş yerinde temas etmek zorunda olduğu kimyevî maddelerin rol oynadığını belirten Bursa Medicana Hastanesi Ümit Bostancı, “Sürekli tekrarlayan bu durum çoğu zaman bezdirici bir hal alabilir. Değişik hekimlere başvurulmasına rağmen genelde geçici sonuçlar elde edilir. El egzaması için hekimin önerdiği ilaçların düzenli kullanımı yanında özellikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Buna dikkat edilmesi tedaviye çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Elleri yıkarken her zaman ılık su kullanın, temizlik yaparken, ellerinizi yıkarken çok sıcak ve soğuk su kullanmayın. Sabun ve deterjan artığı kalmaması için ellerinizi parmak araları da dâhil olmak üzere iyi durulayın. Sabun ve deterjan yüzük altında biriktiği için el egzamanız iyileşene kadar yüzük kullanmayın, egzama sık sık tekrarlıyorsa yüzük takmayı bırakın” dedi.

Dezenfektanlar normal yıkamaya göre daha tahriş edici bir durum olduğunu belirten Dr. Bostancı, “Alkollü jeller tercih edilebilir. Kolonya, aseton, tiner gibi yağ çözücü maddeler tahrişe ve kuruluğa sebep olabilirler. Elde bulaşık, çamaşır yıkarken, temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın. Kullandığınız eldiven pamuk astarlı olsun. Belli aralıklarla eldiveni çıkarıp elinizi havalandırın. Kullanılan su, sabun, deterjan veya herhangi bir kimyasal madde tahriş, kuruluk yapabilir. El derisini nemlendirmek için yağlı nemlendiriciler kullanın. Nemlendiriciyi tüm elinize ve parmak aralarına sürün ve yedirin. Nemlendiricinizi gün içinde tekrar tekrar uygulayın. Kış aylarında soğuk havada ellerinizi soğuktan mutlaka koruyun. Cildimiz kış aylarında tahriş edici maddelere daha hassastır” diye konuştu.