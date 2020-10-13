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Teksas Bursasporlular Derneği, Hatay için gerçekleştirilen kampanyaya kayıtsız kalmadı

Teksas Bursasporlular Derneği, örnek bir davranışa imza attı.

Yangında zarar gören Hatay'daki ormanlık alanlar için spor kulüplerinin başlattığı kampanyaya Bursaspor Kulübü'nden önce davrandı ve toplam 3930 adet fidan bağışladı.


Hatay'ın Belen ilçesinde başlayıp, İskenderun ile Arsus ilçelerine de sıçrayan ve iki günde söndürülen orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılması için spor kulüpleri arasında başlayan yardım amaçlı çağrılara Bursaspor'un Teksas Taraftar Grubu kayıtsız kalmadı. Antalyaspor Kulübü'nün çağrısına Bursaspor Kulübü'nden yanıt gelmeyince yeşil beyaz sevdalıları harekete geçti. ‘Varız' başlığıyla yapılan açıklamada, “Teksas Bursasporlular Derneği olarak #HatayİçinElEle kampanyasına Hatay'da yok olan ormanlık alanlarımıza dikilmek üzere 1.963 + 1.967 = 3.930 adet fidan bağışlıyoruz” denilerek Eskişehirspor Kulübü'ne meydan okudu.

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