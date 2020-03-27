Tekstil devi üretime geçici bir süre ara veriyor

Yeşim Tekstil, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de artan vak'a sayısı ve can kayıpları ile kendini gösteren Korona Virüs (Covid-19) salgınıyla etkin mücadele etmek, çalışanlarla ailelerinin ve tüm paydaşların sağlığını korumak ve devletin hayata geçirdiği önlemleri desteklemek adına üretim ve faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

İçinde bulunduğumuz ve globalde tüm dünyayı etkileyen Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini ifade eden Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, firma genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ve birçok koruyucu önlem aldıklarını belirtti.

Devlet kurumlarının yaptığı açıklama ve aldıkları kararlar doğrultusunda aksiyon planlarını sürekli güncellediklerini dile getiren Şankaya, firmalarında görev yapan tüm çalışanlar ve stratejik iş ortaklarının sağlığı adına gerekli önlemleri almak üzere sürecin başladığı ilk günden itibaren mevcut gelişmeleri değerlendirerek çalışmalarına yön verdiklerinin altını çizdi.

Yeşim Tekstil olarak bu zor günleri sağlık önlemlerinin yanı sıra reel sektörün vazgeçilmez parçaları olan iş akış süreçleri, tedarik zinciri ve üretim talepleri noktasında alacakları rasyonel tedbirlerle ve ortak farkındalık ile aşabileceklerine inandıklarını kaydeden Şankaya, “Bu salgınla mücadelede öncelikle çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak ve devletimizin bu salgının yayılmasıyla ilgili hayata geçirdiği uygulamaları desteklemek adına fabrikamızda 30 Mart 2020 - 12 Nisan 2020 tarihleri arasında üretimimizi ve tüm faaliyetlerimizi geçici bir süre ile durdurma kararı aldık. Bu dönemde tüm çalışanlarımıza tavsiyemiz, Sağlık Bakanlığı ve ilgili makamlar tarafından belirtilen tüm tedbirlere uygun davranmaları, acil bir durum olmadıkça evde kalmaları, çevrelerinde hastalık şüphesi olan kişilerle de temas etmemeleri. Ayrıca kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları da son derece önemli. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı için bizim aldığımız önlemlerin yanı sıra onların bireysel sorumluluklarına sahip çıkmaları da çok önemli. Bu günleri hep birlikte sağduyu içerisinde atlatıp, sağlıklı günlerde üretimimize devam etmeyi diliyoruz” diye konuştu.