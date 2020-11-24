Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) sektöre yeni girişimciler kazandırmak ve girişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği Techxtile Start-Up Challenge girişimcilik programına, pandemiye rağmen rekor başvuru oldu.

Geçtiğimiz yıl 105 projenin yarıştığı programa bu yıl yüzde 66 oranında artış ile 174 proje başvururken, 64 projenin kadın girişimcilerden gelmesi dikkat çekti. Bu yıl ilk kez kadın girişimcilere yönelik özel bir ödülün yer almasının ilgiyi artırdığı bildirildi.

Böyle bir ortamda 174 girişimci adayının programa başvurmasının sektörün geleceği için umut vaat ettiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Covid-19 pandemisi ile ilgili projelerin yanı sıra akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda projenin da başvuranlar arasında yer aldığını söyledi.

İlk değerlendirmenin ardından 36 proje programa devam etme hakkı elde ederken, 3 kadın girişimci bireysel, 4 kadın girişimci ekip ve 6 kadın girişimci de Ar-ge Merkezi olmak üzere toplam 13 kadın girişimci ilk 36 içerisinde yerini aldı.

Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden proje programa katılmak için başvuruda bulundu.