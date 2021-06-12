Tekstilde gümrük sıkıntısı BTSO'nun girişimleriyle çözüldü

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tekstil sektöründe son dönemde yaşanan gümrük sıkıntısı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) teşebbüsleri ile çözüldü. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Gümrük işlemlerinin zaman ve maliyet kaybı yaşanmadan tamamlanması için ilettiğimiz talebimizi değerlendiren ve anında çözüme kavuşturan Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, sektörlerin sorunlarını hızlı ve dinamik bir şekilde çözüme kavuşturabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2021 tarihli yazısı kapsamında ‘ham veya mamul kumaşın baskı veya boya işlemlerine tabi tutulması' konusunun Dahilde İşleme İzni kapsamında Gümrük İdarelerince değerlendirilmesi kararı tekstil sektöründe sorunlara yol açmıştı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği temaslarda konu ile alakalı tekstil sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

"Son düzenleme ihracat taahhütlerinde gecikmeye sebep oldu"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ithal ettikleri ürünleri, baskı ve boya işlemlerini yaptıktan sonra ihraç edebildiğini belirterek, yapılan son düzenleme sonrası Dahilde İşleme İzin Belgelerinin geçersiz kılındığını kaydetti. Firmaların artık her işlemden sonra Gümrük İdarelerinden Dahilde İşleme İzini almak durumunda kaldığını kaydeden Burkay, “Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri, eşya Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce düzenlenebilmekteydi. Bu durum firmalarımıza önemli bir zaman ve maliyet avantajı kazandırıyordu. Dahilde İşleme İzin başvuruları ise eşya ancak Türkiye gümrük bölgesine gelmesiyle değerlendiriliyor. Bu durum zaman kaybına ve ilave maliyetlere yol açmanın yanı sıra ihracat taahhütlerinin de gecikmesine yol açıyor.” dedi.

"İş dünyası adına teşekkür ediyorum"

Küresel salgın ile özellikle tekstil sektöründe gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesinin çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Özellikle Avrupa Birliği pazarındaki hızlı tedarik avantajımızın devam etmesi adına lojistik maliyetlerin azaltılması ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması büyük önem arz ediyor. Salgın döneminde şirketlerimize gümrük kolaylığı sağlayan birçok uygulamayı hayata geçiren Ticaret Bakanlığımızdan, tekstil sektöründe iş ve ihracat süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürümesi adına kapasite raporu bulunan ve yüksek işlem hacmine sahip firmaların, baskı ve boya işlemlerini Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yapabilmesini talep ettik. Destek talebimizi değerlendiren ve hızla çözüme kavuşturan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve İhracat Genel Müdürlüğümüze iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.