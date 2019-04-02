Tekstilin başkenti Bursa'da ‘Textile Show' rüzgârı

Bursa Textile Show Fuarı Merinos AKKM'de kapılarını açtı. 90'a yakın Bursalı firmanın stant açarak 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerinin beğenisine sunduğu fuarda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarda tekstil sektörüne yönelik 2 ayrı UR-GE projesi kapsamında önemli alıcıları sektör temsilcileriyle buluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin tekstilde marka şehri olan Bursa'da sektör dinamiklerini bir araya getiren fuara 40 ülkeden 400'e yakın iş profesyonelinin katıldığını ifâde eden Burkay, fuarın firmaların dış ticaretine hareketlilik kazandırdığını söyledi. UR-GE projeleri dâhilinde daha önce alım heyeti programı şeklinde düzenlenen ve geçen sene fuar kimliği kazanan organizasyonun Bursa için hayırlı olmasını dileyen Başkan Burkay, “İhracat odaklı bir vizyona sahip olan Bursa tekstil sektörünün hedeflerine ulaşabilmesinde Bursa Textile Show büyük rol oynamaya devam edecek” dedi.

Bursa Textile Show'un tekstilin başkenti Bursa'nın üretim ve tasarımdaki kalitesinin sergilendiği önemli bir zemin hâline geldiğini dile getiren Burkay, “İş dünyası temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda firmalarımızın rekabetçiliğini geliştiren organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hamlesine Bursa iş dünyası olarak katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, dünyanın en önemli tekstil kentlerinden ve ticaret merkezlerinden olan Bursa'nın dünya tekstil liginde ön sıralarda olduğunu ifade ederek, “Tekstil, Bursa'nın tarihinden gelen kadim tecrübesidir. Artık sadece kaliteli mal üretip, rekabette üstünlüğü yakalamak yeterli değil. Bir ürünü pazarlamak ve tanıtmak için firmaların prestijini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaları zaruri hale gelmiştir. Fuarlarda firmalar ürünlerini, daha da önemlisi markalarını tanıtma fırsatı bulmakta; yeni iş imkanlarını oluşturmaya yönelik faaliyetlerle ekonomiye yeni açılımlar kazandırmaktadır. Fuarımızın kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz sene 50 ülkeden 350 iş insanının katıldığı ve 5 bin iş görüşmesinin yaptığı fuarın bu sene de tekstil sektörüne güç katacağına inandığını ifade ederek, “BTSO'nun Bursa ekonomisine yönelik değer katan çalışmaları kentimiz için büyük avantaj. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve ekibini bu kıymetli çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, fuarda stant açan firmaları ve organizasyon kapsamında hazırlanan ‘Trend Alanı'nı ziyaret etti. Merinos AKKM'de gerçekleştirilen fuar, 4 Nisan Perşembe günü akşamına kadar sürecek.