Tele sıkışan kamyon sürücüsünü polis kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otobandan yaya olarak ana yola inmek isterken tel örgüye sıkışan sürücüyü polis kurtardı.

İstanbul İzmir otobanı Engürücük Mevkisi'nde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Gemlik'e gelen sürücü yol kenarına bıraktığı aracını almak için otoban kenarından anayola inmek istedi. Bu esnada otoban kenarındaki tel örgülere takılan kamyon sürücüsüne yoldan geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri müdahale etti. Uzun süre tel örgülerden kurtulmak için çaba sarf edilen olayda, kamyon sürücüsü de vücuduna saplanan teller sebebiyle hafif yaralandı.

Mahsur kalan sürücü, polislerin uzun uğraşları sonucu tellerden kurtarılarak yol kenarına park ettiği kamyonuna gitti.