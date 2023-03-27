Teleferiğe 3 haftalık bakım molası

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a çıkacaklara uyarı geldi.
Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkacaklara uyarı geldi. Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik'e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 3 haftalık ara verildi.
Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 27.03.2023 - 14.04.2023 tarihleri arasında bakım nedeni ile kapalı olacaktır" denildi.