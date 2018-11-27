Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Bursa'da kış turizminin önemli merkezi Uludağ'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferleri hava muhalefeti sebebiyle durduruldu. 2 gündür devam eden şiddetli rüzgar, teleferik seferlerine de engel oldu. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, 27.11.2018 Salı günü şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerinin tüm gün kapalı olacağı ifade edildi.