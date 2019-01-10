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Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Bursa’da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle teleferik seferlerine 1 gün ara verildi.


Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz 10 Ocak 2019 Perşembe günü şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.


Uludağ'a çıkmak için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin sıklıkla kullandığı teleferik seferleri dün de şiddetli rüzgar nedeniyle saat 16:00 kadar çalışmıştı.

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