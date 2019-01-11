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Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Bursa’da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

Bursa'da şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Teleferik seferleri bugün de fırtına sebebiyle iptal edildi.


Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferleri bugün de hava muhalefeti sebebiyle durduruldu. 2 gündür devam eden şiddetli rüzgar, teleferik seferlerine de engel oldu. Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi.

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