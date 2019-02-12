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Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.


Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle saat 15:00'a kadar kapalıdır." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesi halinde seferlere saat 15:00'dan sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.

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