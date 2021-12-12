İhlas Haber Ajansı

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Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ederken, bir uyarıda Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara geldi.

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ederken, bir uyarıda Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara geldi.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, seferlerine şiddetli rüzgar sebebiyle ara verdi. Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada şu cümlelre yer verdi;


"Tesisimiz bugün 12 Aralık tarihinde şiddetli rüzgar sebebiyle kapalı olacaktır."

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